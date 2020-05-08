Китайські вчені допустили, що COVID-19 може передаватися статевим шляхом

“Коронавірус може поширюватися під час сексу, зараз фахівці занепокоєні, оскільки виявили інфекцію у спермі чоловіків, які одужали. Китайські дослідники проаналізували зразки сперми у 38 чоловіків, у яких виявили позитивний результат тесту на COVID-19. Частина з них вже одужали, тоді як інші були заразними. Кожен шостий мав сліди коронавірусу в спермі - включаючи тих, хто вже одужав”, - повідомили в ЗМІ.

Вказано, що це не здивувало вчених, адже інші віруси, такі як Зіка та Ебола, також були у зразках сперми.

Зазначається, що китайське дослідження не довело, що вірус може передаватися через секс, воно лише припускає, що це можливо.

“Однак це відкриття спонукало команду попередити про те, що утримання від сексу під час хвороби та одужання - буде розумним рішенням, поки правда не буде розкрита”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що дослідження проводили в муніципальній лікарні Шанкіу. У ньому взяли участь чоловіки від 15 років, які отримали позитивний результат тесту на COVID-19 у період з 26 січня по 16 лютого. З 38 чоловіків 15 все ще хворіли, інші одужали. У шести пацієнтів результати аналізу сперми були позитивними на SARS-CoV-2.

Нагадаємо, біологи заявили, що коронавірус може поширюватись через стічні води.



