Китайские ученые допустили, что COVID-19 может передаваться половым путем
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Китайские исследователи допустили, что COVID-19 может передаваться половым путем, поскольку обнаружили его в сперме мужчин, болеющих, а также выздоровевших после коронавирусной болезни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
"Коронавирус может распространяться во время секса, сейчас специалисты обеспокоены, поскольку обнаружили инфекцию в сперме мужчин, которые выздоровели. Китайские исследователи проанализировали образцы спермы у 38 мужчин, у которых обнаружили положительный результат теста на COVID-19. Часть из них уже выздоровели, тогда как другие были заразными. Каждый шестой имел следы коронавируса в сперме - включая тех, кто уже выздоровел", - сообщили в СМИ.
Указано, что это не удивило ученых, ведь другие вирусы, такие как Зика и Эбола, также были в образцах спермы.
Отмечается, что китайское исследование не доказало, что вирус может передаваться через секс, оно лишь предполагает, что это возможно.
"Однако это открытие побудило команду предупредить о том, что воздержание от секса во время болезни и выздоровления - будет разумным решением, пока правда не будет раскрыта", - указано в сообщении.
Отмечается, что исследование проводили в муниципальной больнице Шанкиу. В нем приняли участие мужчины от 15 лет, получившие положительный результат теста на COVID-19 в период с 26 января по 16 февраля. Из 38 мужчин 15 все еще болели, другие выздоровели. У шести пациентов результаты анализа спермы были положительными на SARS-CoV-2.
Напомним, биологи заявили, что коронавирус может распространяться через сточные воды.