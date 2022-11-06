Китай здійснив успішний запуск супутника зв'язку

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"З космодрому Січан (провінція Сичуань, Південно-Західний Китай) за допомогою ракети-носія "Чанчжен-3B" (Long March-3B) успішно здійснено запуск супутника "Чжунсін-19". Супутник успішно вийшов на задану орбіту", - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що основне призначення цього супутника - надання комунікаційних послуг для тихоокеанських водних шляхів, східної частини Тихого океану і західного узбережжя Північної Америки.

Ця місія стала вже 447-ю для ракет-носіїв типу "Чанчжен".

Нагадаємо

Космічне агентство NASA разом із компанією Redwire та Військово-медичним університетом (штат Меріленд) відправить на Міжнародну космічну станцію 3D-біопринтер, щоб надрукувати меніск колінного суглоба.