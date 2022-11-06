Китай осуществил успешный запуск спутника связи

Цитата

"Из космодрома Сичан (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" (Long March-3B) успешно осуществлен запуск спутника "Чжунсин-19". Спутник успешно вышел на заданную орбиту", – говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что основное предназначение этого спутника – предоставление коммуникационных услуг для тихоокеанских водных путей, восточной части Тихого океана и западного побережья Северной Америки.

Эта миссия стала уже 447-й для ракет-носителей типа "Чанчжэн".

Напомним

Космическое агентство NASA вместе с компанией Redwire и Военно-медицинским университетом (штат Мэриленд) отправит на Международную космическую станцию ​​3D-биопринтер, чтобы напечатать мениск коленного сустава.