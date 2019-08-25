Китай застеріг США щодо наслідків подальшої ескалації торговельної війни
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Міністерство торгівлі Китаю застерегло адміністрацію президента США Дональда Трама від подальшої ескалації торговельної війни з КНР. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство dpa і DW.
У поширеній заяві китайського відомства Вашингтон "наполегливо закликають" не вдаватися до "хибних оцінок ситуації" щодо торговельного протистояння з Китаєм.
Крім того, у Пекіні попередили Вашингтон, що останньому не варто недооцінювати рішучість китайського народу та потрібно негайно виправити свій хибний підхід у відносинах з Піднебесною.
В противному разі "всі наслідки" подальшого торговельного протистояння нестимуть саме Сполучені Штати, зазначили в Пекіні.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив в п'ятницю про рішення підвищити мита, які американська влада планувала ввести восени на товари з Китаю, в рамках заходів у відповідь на збільшення Пекіном ввізних мит на американські автомобілі і запчастини.
Після цього біржі США впали на 2,5-3% на тлі торговельної війни з Китаєм.