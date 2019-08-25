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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 45702 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119556 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130233 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121376 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125432 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128225 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152935 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Актуальное
Китай предостерег США от последствий дальнейшей эскалации торговой войны

Китай предостерег США от последствий дальнейшей эскалации торговой войны

Киев  •  УНН

 • 11842 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Министерство торговли Китая предостерегло администрацию президента США Дональда Трама от дальнейшей эскалации торговой войны с КНР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство dpa и DW.

В распространенном заявлении китайского ведомства Вашингтон "настойчиво призывают" не прибегать к "ложным оценкам ситуации" относительно торгового противостояния с Китаем.

Кроме того, в Пекине предупредили Вашингтон, что последнему не стоит недооценивать решимость китайского народа и нужно немедленно исправить свой ошибочный подход в отношениях с Поднебесной.

В противном случае "все последствия" дальнейшего торгового противостояния будут нести именно Соединенные Штаты, отметили в Пекине.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планировали ввести осенью на товары из Китая, в рамках мер в ответ на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.

После этого биржи США упали на 2,5-3% на фоне торговой войны с Китаем.

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