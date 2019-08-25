Китай предостерег США от последствий дальнейшей эскалации торговой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Министерство торговли Китая предостерегло администрацию президента США Дональда Трама от дальнейшей эскалации торговой войны с КНР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство dpa и DW.
В распространенном заявлении китайского ведомства Вашингтон "настойчиво призывают" не прибегать к "ложным оценкам ситуации" относительно торгового противостояния с Китаем.
Кроме того, в Пекине предупредили Вашингтон, что последнему не стоит недооценивать решимость китайского народа и нужно немедленно исправить свой ошибочный подход в отношениях с Поднебесной.
В противном случае "все последствия" дальнейшего торгового противостояния будут нести именно Соединенные Штаты, отметили в Пекине.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планировали ввести осенью на товары из Китая, в рамках мер в ответ на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.
После этого биржи США упали на 2,5-3% на фоне торговой войны с Китаем.