Китай вважає, що військовий імідж і авторитет росії зазнали краху – WSJ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Високопоставлений полковник Народно-визвольної армії КНР у відставці, чинний старший співробітник Університету Цінхуа Чжоу Боу заявив, що через слабкість російської армії військовий імідж та авторитет рф в очах Китаю зазнав краху. Про це він сказав у коментарі The Wall Street Journal, пише УНН.
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Відзначається, що за останні 10 років рф вклала у свою армію не менше 20 трильйонів рублів, але не виправдала очікувань Пекіна.
"Військовий імідж і авторитет росії зазнали краху", — сказав він.
У матеріалі видання йдеться, що рф була змушена відступити, а тепер, за підсумками початку другого року повномасштабної війни, російські сили поступаються ЗСУ територіями Херсонської області, вже втративши Херсон.
Згідно з оцінкою західних експертів, втрати "живої" сили російської армії перевищили 200 тисяч осіб. У тому числі 100 тисяч солдатів рф втратила лише за останні 6 місяців ведення бойових дій, вказує Wall Street Journal.
На думку Чжоу, плани росії у війні проти України не збігаються з реальністю, а путін потрапив у складну ситуацію і буде змушений якось пояснити росіянам шалені втрати в Україні.
"Це перетворилося на війну, на яку вони не очікували. путін не може дозволити собі програти війну. Інакше як він пояснить, навіщо загинули всі ці люди. Йому потрібно чимось виправдати все це", — вважає він.
При цьому Чжоу також висловив сумніви щодо того, що Захід і далі буде підтримувати Україну зброєю, якщо війна затягнеться.
"Як західна підтримка триватиме, якщо війна затягнеться?"- вказав він.
Джерела WSJ підкреслюють, що на даний момент китайські військові уважно стежать за ситуацією в Україні, розраховуючи використовувати досвід москви для втілення амбіцій лідера КНР Сі Цзіньпіна щодо анексії Тайваню.
Доповнення
Державний секретар США Ентоні Блінкен після розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном заявив, що Пекін запевнив у тому, що надавав і не надаватиме летальної допомоги росії.
В свою чергу, Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив, що Китай може відігравати важливу роль у встановленні миру.