Китай вважає, що військовий імідж і авторитет росії зазнали краху – WSJ

КИЇВ. 20 червня. УНН. Високопоставлений полковник Народно-визвольної армії КНР у відставці, чинний старший співробітник Університету Цінхуа Чжоу Боу заявив, що через слабкість російської армії військовий імідж та авторитет рф в очах Китаю зазнав краху. Про це він сказав у коментарі The Wall Street Journal, пише УНН.