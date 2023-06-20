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Китай считает, что военный имидж и авторитет россии потерпели крах - WSJ

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Высокопоставленный полковник Народно-освободительной армии КНР в отставке, действующий старший сотрудник Университета Цинхуа Чжоу Боу заявил, что из-за слабости российской армии военный имидж и авторитет рф в глазах Китая потерпел крах. Об этом он сказал в комментарии The Wall Street Journal, пишет УНН.

Китай считает, что военный имидж и авторитет россии потерпели крах - WSJ

Детали

Отмечается, что за последние 10 лет рф вложила в свою армию не менее 20 триллионов рублей, но не оправдала ожиданий Пекина.

"Военный имидж и авторитет россии потерпели крах", — сказал он.

В материале издания говорится, что рф была вынуждена отступить, а теперь, по итогам начала второго года полномасштабной войны, российские силы уступают ВСУ территории Херсонской области, уже потеряв Херсон.

Согласно оценке западных экспертов, потери "живой" силы российской армии превысили 200 тысяч человек. В том числе 100 тысяч солдат рф потеряла только за последние 6 месяцев ведения боевых действий, указывает Wall Street Journal.

По мнению Чжоу, планы россии в войне против Украины не совпадают с реальностью, а путин попал в сложную ситуацию и будет вынужден как-то объяснить россиянам безумные потери в Украине.

"Это превратилось в войну, которой они не ожидали. путин не может позволить себе проиграть войну. Иначе как он объяснит, зачем погибли все эти люди. Ему нужно чем-то оправдать все это", — считает он.

При этом Чжоу также выразил сомнения относительно того, что Запад и дальше будет поддерживать Украину оружием, если война затянется.

"Как западная поддержка будет продолжаться, если война затянется?", - указал он.

Источники WSJ подчеркивают, что на данный момент китайские военные внимательно следят за ситуацией в Украине, рассчитывая использовать опыт москвы для воплощения амбиций лидера КНР Си Цзиньпина по аннексии Тайваня.

Дополнение

Государственный секретарь США Энтони Блинкен после разговора с лидером Китая Си Цзиньпином заявил, что Пекин заверил в том, что не предоставлял и не будет предоставлять летальную помощь россии.

В свою очередь, Президент Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal заявил, что Китай может играть важную роль в установлении мира.

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