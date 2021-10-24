Китай вивів на орбіту Shijian-21 для перевірки технологій по захисту від космічного сміття
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Китай успішно вивів на орбіту супутник Shijian-21 для перевірки технологій запобігання утворенню космічного сміття в навколоземному просторі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Xinhua.
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“Супутник Shijian-21 був запущений о 9:27 за пекінським часом ракетою-носієм Long March-3B і успішно вийшов на заплановану орбіту. Супутник буде в основному використовуватися для тестування і перевірки технологій запобігання утворенню космічного сміття”, — говориться в повідомленні.
Деталі
Цей запуск став 393-ю місією ракет-носіїв серії “Чанчжен”.
Доповнення
Китай ініціював проект по створенню групи з 36 низькоорбітальних супутників для збору інформації для прогнозування стихійних лих і моніторингу надзвичайних ситуацій.