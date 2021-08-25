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Китай запустить у космос групу супутників для спостереження за стихійними лихами

Китай запустить у космос групу супутників для спостереження за стихійними лихами

Київ • УНН

 • 23381 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Китай ініціював проект по створенню групи з 36 низькоорбітальних супутників для збору інформації для прогнозування стихійних лих і моніторингу надзвичайних ситуацій. Про це інформує УНН з посиланням на Xinhua.

Деталі

Проект, який здійснюється компанією Tianjin Satcom Geohe Technologies Co., Ltd., був урочисто відкритий у вівторок в китайському центрі запуску космічних апаратів Веньчан, провінція Хайнань на півдні Китаю.

Го Цзяньцян, президент технологічної компанії, розташованої в муніципалітеті Тяньцзінь на півночі Китаю, сказав, що перший супутник буде запущений і введений в експлуатацію в червні 2022 року. Всі 36 супутників будуть запущені до кінця травня 2023 року.

Супутникова мережа буде надавати зображення з високою роздільною здатністю, щоб допомогти спостерігачам ідентифікувати геологічні деформації міліметрового рівня, щоб оцінити можливості геологічних лих, таких як зсуви, осідання і обвалення.

Супутникові дані в поєднанні з даними геологічної розвідки і моніторингу, захопленими наземними датчиками в районах, схильних до геологічної небезпеки, можуть значно підвищити точність і своєчасність прогнозів стихійних лих.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Китай запустив у космос нову групу супутників

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