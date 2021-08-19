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17 березня, 19:38 • 104956 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 136936 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 197071 перегляди

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17 березня, 13:49 • 164036 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 161121 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 182112 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 05:23 • 159585 перегляди

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Китай запустив у космос нову групу супутників

Китай запустив у космос нову групу супутників

Київ • УНН

 • 33442 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Китай у четвер успішно запустив супутникову групу "Тяньхуей II-02" (Tianhui II-02) з космодрому Тайюань на півночі країни. Про це повідомляє китайська державна урядова агенція новин Xinhua.

Цитата:

"Супутники були запущені о 6:32 за пекінським часом за допомогою ракети-носія "Чанчжен-4Б" (Long March-4B). Вони успішно вийшли на задану орбіту", - повідомило агентство.

Цей політ для ракет-носіїв серії "Чанчжен" став 384-м за рахунком.

Доповнення

17 червня стало відомо, що Китай успішно вивів у космос трьох космонавтів, наблизивши країну на крок до завершення будівництва нової космічної станції.

Китайська станція “Тяньхе” — третя за величиною космічна станція, запущена в межах все більш амбітної космічної програми Китаю. Її основний модуль був виведений на орбіту 29 квітня.

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