Китай запустив у космос нову групу супутників
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Китай у четвер успішно запустив супутникову групу "Тяньхуей II-02" (Tianhui II-02) з космодрому Тайюань на півночі країни. Про це повідомляє китайська державна урядова агенція новин Xinhua.
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"Супутники були запущені о 6:32 за пекінським часом за допомогою ракети-носія "Чанчжен-4Б" (Long March-4B). Вони успішно вийшли на задану орбіту", - повідомило агентство.
Цей політ для ракет-носіїв серії "Чанчжен" став 384-м за рахунком.
Доповнення
17 червня стало відомо, що Китай успішно вивів у космос трьох космонавтів, наблизивши країну на крок до завершення будівництва нової космічної станції.
Китайська станція “Тяньхе” — третя за величиною космічна станція, запущена в межах все більш амбітної космічної програми Китаю. Її основний модуль був виведений на орбіту 29 квітня.