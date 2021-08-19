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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне
08:22 • 8617 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне

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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
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2 марта, 18:35 • 139744 просмотра

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Китай запустил в космос новую группу спутников

Китай запустил в космос новую группу спутников

Киев  •  УНН

 • 33430 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Китай в четверг успешно запустил спутниковую группу "Тяньхуэй II-02" (Tianhui II-02) с космодрома Тайюань на севере страны. Об этом сообщает китайское государственное правительственное агентство новостей Xinhua.

Цитата:

"Спутники были запущены в 6:32 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4Б" (Long March-4B). Они успешно вышли на заданную орбиту", - сообщило агентство.

Этот полет для ракет-носителей серии "Чанчжэн" стал 384-м по счету.

Дополнение

17 июня стало известно, что Китай успешно вывел в космос трех космонавтов, приблизив страну на шаг к завершению строительства новой космической станции.

Китайская станция "Тяньхэ" - третья по величине космическая станция, запущенная в рамках все более амбициозной космической программы Китая. Ее основной модуль был выведен на орбиту 29 апреля.

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