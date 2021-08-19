Китай запустил в космос новую группу спутников
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Китай в четверг успешно запустил спутниковую группу "Тяньхуэй II-02" (Tianhui II-02) с космодрома Тайюань на севере страны. Об этом сообщает китайское государственное правительственное агентство новостей Xinhua.
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"Спутники были запущены в 6:32 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4Б" (Long March-4B). Они успешно вышли на заданную орбиту", - сообщило агентство.
Этот полет для ракет-носителей серии "Чанчжэн" стал 384-м по счету.
Дополнение
17 июня стало известно, что Китай успешно вывел в космос трех космонавтов, приблизив страну на шаг к завершению строительства новой космической станции.
Китайская станция "Тяньхэ" - третья по величине космическая станция, запущенная в рамках все более амбициозной космической программы Китая. Ее основной модуль был выведен на орбиту 29 апреля.