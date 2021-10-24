Китай вывел на орбиту Shijian-21 для проверки технологий по защите от космического мусора
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Китай успешно вывел на орбиту спутник Shijian-21 для проверки технологий предотвращения образования космического мусора в околоземном пространстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.
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“Спутник Shijian-21 был запущен в 9:27 по пекинскому времени ракетой-носителем Long March-3B и успешно вышел на запланированную орбиту. Спутник будет в основном использоваться для тестирования и проверки технологий предотвращения образования космического мусора”, — говориться в сообщении.
Детали
Этот запуск стал 393-й миссией ракет-носителей серии “Чанчжэн”.
Дополнение
Китай инициировал проект по созданию группы из 36 низкоорбитальных спутников для сбора информации для прогнозирования стихийных бедствий и мониторинга чрезвычайных ситуаций.