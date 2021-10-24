Китай вывел на орбиту Shijian-21 для проверки технологий по защите от космического мусора

Цитата

“Спутник Shijian-21 был запущен в 9:27 по пекинскому времени ракетой-носителем Long March-3B и успешно вышел на запланированную орбиту. Спутник будет в основном использоваться для тестирования и проверки технологий предотвращения образования космического мусора”, — говориться в сообщении.

Детали

Этот запуск стал 393-й миссией ракет-носителей серии “Чанчжэн”.

Дополнение

Китай инициировал проект по созданию группы из 36 низкоорбитальных спутников для сбора информации для прогнозирования стихийных бедствий и мониторинга чрезвычайных ситуаций.