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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Китай відмовився інвестувати в розробку газового родовища в Ірані

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Міністр нафти Ірану Біджан Зангане заявив, що національна нафтова компанія Китаю відмовилася від угоди на суму 5 мільярдів доларів, яка передбачала розробку в Ірані гігантського родовища природного газу в Перській затоці, Південного Парсу. Це рішення Пекін ухвалив на тлі економічного тиску на Китай та Іран з боку США і кількох військових інцидентів у регіоні, повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

Китай відмовився інвестувати в розробку газового родовища в Ірані

Китайська національна нафтова корпорація CNPC стала головним інвестором у планах щодо розширення родовища Південний Парс після того, як французька компанія Total вийшла з проекту в серпні 2018 року. Total планувала інвестувати 1 мільярд доларів, як це передбачав укладений у 2017 році контракт з Іраном , але французька компанія відмовилася від проекту під тиском з боку Вашингтона.

Торік США поновили і посилили санкції проти Тегерана у відповідь на його ядерні та ракетні програми та закликали інші країни припинити бізнес із Іраном.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Американські санкції не завадили Ірану експортувати нафту

Нагадаємо, Іран планує провести військово-морські навчання з РФ і Китаєм.

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