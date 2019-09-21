Іран планує провести військово-морські навчання з РФ і Китаєм
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Іран, Росія і Китай незабаром проведуть спільні військово-морські навчання в Індійському океані і затоці Омана. Про це в суботу заявив глава міжнародного департаменту Генштабу ЗС Ірану Мохаммад Шалтукі, передає УНН.
“Незабаром вперше після Ісламської революції ми проведемо військово-морські навчання спільно з Росією і Китаєм, — цитує Шалтукі агентство Fars. — Вони пройдуть в північній частині Індійського океану і затоці Омана”.
Інші подробиці поки не наводяться.
2 вересня голова МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф повідомив, що Росія і Іран планують проведення спільних військових навчань в Індійському океані. За його словами, підходи Москви і Тегерана щодо підтримки безпеки в регіоні Перської затоки дуже близькі.
Як писав УНН, у МЗС Ірану заявили про невдачу санкційної політики США.