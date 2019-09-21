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Іран планує провести військово-морські навчання з РФ і Китаєм

Іран планує провести військово-морські навчання з РФ і Китаєм

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Іран, Росія і Китай незабаром проведуть спільні військово-морські навчання в Індійському океані і затоці Омана. Про це в суботу заявив глава міжнародного департаменту Генштабу ЗС Ірану Мохаммад Шалтукі, передає УНН.

“Незабаром вперше після Ісламської революції ми проведемо військово-морські навчання спільно з Росією і Китаєм, — цитує Шалтукі агентство Fars. — Вони пройдуть в північній частині Індійського океану і затоці Омана”.

Інші подробиці поки не наводяться.

2 вересня голова МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф повідомив, що Росія і Іран планують проведення спільних військових навчань в Індійському океані. За його словами, підходи Москви і Тегерана щодо підтримки безпеки в регіоні Перської затоки дуже близькі.

Як писав УНН, у МЗС Ірану заявили про невдачу санкційної політики США.

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