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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 50947 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110062 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101949 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109117 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119168 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148008 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148454 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140425 просмотра

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5 марта, 15:49 • 187316 просмотра

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Иран планирует провести военно-морские учения с РФ и Китаем

Иран планирует провести военно-морские учения с РФ и Китаем

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Иран, Россия и Китай в скором времени проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе. Об этом в субботу заявил глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки, передает УНН.

“В скором времени впервые после Исламской революции мы проведем военно-морские учения совместно с Россией и Китаем, — цитирует Шалтуки агентство Fars. — Они пройдут в северной части Индийского океана и Оманском заливе”.

Прочие подробности пока не приводятся.

2 сентября глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что Россия и Иран планируют проведение совместных военных учений в Индийском океане. По его словам, подходы Москвы и Тегерана в отношении поддержания безопасности в регионе Персидского залива очень близки.

Как писал УНН, в МИД Ирана заявили о неудаче санкционной политики США.

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