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Китай отказался инвестировать в разработку газового месторождения в Иране

Киев • УНН

 • 10342 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил, что национальная нефтяная компания Китая отказалась от сделки на сумму 5 млрд долларов, которая предусматривала разработку в Иране гигантского месторождения природного газа в Персидском заливе, Южного Парса. Это решение Пекин принял на фоне экономического давления на Китай и Иран со стороны США и нескольких военных инцидентов в регионе, сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Китай отказался инвестировать в разработку газового месторождения в Иране

Китайская национальная нефтяная корпорация CNPC стала главным инвестором в планах по расширению месторождения Южный Парс после того, как французская компания Total вышла из проекта в августе 2018 года. Total планировала инвестировать 1 млрд долларов, как это предусматривал заключенный в 2017 году контракт с Ираном, но французская компания отказалась от проекта под давлением со стороны Вашингтона.

В прошлом году США возобновили и ужесточили санкции против Тегерана в ответ на его ядерные и ракетные программы и призвали другие страны прекратить бизнес с Ираном.

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Напомним, Иран планирует провести военно-морские учения с РФ и Китаем.

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