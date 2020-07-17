Китай відкрив ринок для експорту української замороженої лохини та чорниці
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Китайська сторона офіційно відкрила свій ринок для українського експорту замороженої лохини та чорниці, передає УНН із посиланням на повідомлення Держпродспоживслужби.
Як повідомили у пресслужбі, уже зареєстровано 10 українських компаній-виробників замороженої лохини та чорниці.
Серед них підприємства, що зареєстровані в Києві, Рівному, Львові та Івано-Франківську.
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Як повідомляв УНН, Україна найбільше експортує ягід та плодів до Туреччини, Франції та Польщі.