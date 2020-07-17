Китай відкрив ринок для експорту української замороженої лохини та чорниці

Як повідомили у пресслужбі, уже зареєстровано 10 українських компаній-виробників замороженої лохини та чорниці.

Серед них підприємства, що зареєстровані в Києві, Рівному, Львові та Івано-Франківську.

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Як повідомляв УНН, Україна найбільше експортує ягід та плодів до Туреччини, Франції та Польщі.