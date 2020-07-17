Китай открыл рынок для экспорта украинской замороженной голубики и черники
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Китайская сторона официально открыла свой рынок для украинского экспорта замороженной голубики и черники, передает УНН со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы.
Как сообщили в пресс-службе, уже зарегистрировано 10 украинских компаний-производителей замороженной голубики и черники.
Среди них предприятия, зарегистрированные в Киеве, Ровно, Львове и Ивано-Франковске.
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Как сообщал УНН, Украина больше экспортирует ягод и плодов в Турцию, Францию и Польшу.