Китай повідомив, що вакцинацію від COVID-19 в країні пройшли вже 1 млрд осіб

Деталі

“Всього у Китаї повністю вакциновані 1 011 584 000 осіб”, — йдеться в заяві, поширеній на прес-конференції. У ній уточнюється, що сумарна кількість зроблених в Китаї щеплень від коронавіруса перевищила 2,16 млрд.

Як вважає провідний епідеміолог КНР Чжун Наньшань, до кінця року у жителів країни виробиться колективний імунітет. Вакцини від коронавірусу в Китаї вже доступні і для особливих категорій населення, яким щеплення перш робити було не можна, в тому числі для підлітків і для дітей у віці від трьох років.

За результатами останнього перепису населення, завершеною в цьому році, кількість жителів Китаю (включаючи Тайвань, спеціальні адміністративні райони Гонконг і Макао) становить 1,44 млрд осіб.

Доповнення

Зазначимо, що станом на липень китайські медики в ході кампанії вакцинації населення зробили понад 1,33 млрд щеплень від коронавірусу.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Китайській Народній Республіці офіційно зафіксували 123 722 випадки захворювання, жертвами стали 5 688 осіб.