Китай сообщил, что вакцинацию от COVID-19 в стране прошли уже 1 млрд человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Власти Китая обеспечили вакцинацию от коронавируса нового типа более 1 млрд человек или порядка 70% населения страны. Об этом сообщил в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, пишет УНН.
Детали
“Всего в Китае полностью вакцинированы 1 011 584 000 человек”, — говорится в заявлении, распространенном на пресс-конференции. В нем уточняется, что суммарное число сделанных в Китае прививок от коронавируса превысило 2,16 млрд.
Как полагает ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань, к концу года у жителей страны выработается коллективный иммунитет. Вакцины от коронавируса в Китае уже доступны и для особых категорий населения, которым прививки прежде делать было нельзя, в том числе для подростков и для детей в возрасте от трех лет.
По результатам последней переписи населения, завершенной в этом году, число жителей Китая (включая Тайвань, специальные административные районы Гонконг и Макао) составляет 1,44 млрд человек.
Дополнение
Отметим, что по состоянию на июль китайские медики в ходе кампании вакцинации населения сделали свыше 1,33 млрд прививок от коронавируса.
Согласно статистике ВОЗ — в Китайской Народной Республике официально зафиксировали 123 722 случая заболевания, жертвами стали 5 688 человек.