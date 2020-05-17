Китай направить до Ізраїлю спецкоманду для вивчення причин смерті колишнього посла в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Китай направить в понеділок, 18 травня, в Ізраїль спеціальну команду для проведення внутрішнього розслідування обставин смерті китайського посла Ду Вея. Про це повідомляє УНН з посиланням на ізраїльську газету Haaretz.
За інформацією джерел газети, спеціальна команда проведе внутрішнє розслідування обставин смерті посла і займеться координацією діяльності китайського диппредставництва в Ізраїлі.
Команда також проведе організацію відправки тіла дипломата в Китай, разом з ними в Ізраїль прилетить представник родини Вей.
Нагадаємо, колишній посол Китаю в Україні (2016-2019) і діючий посол в Ізраїлі Ду Вей, якого було знайдено сьогодні вранці мертвим у своїй резиденції, помер через причини зі здоров'ям.
За інформацією телеканалу CCTV, причина смерті посла вимагає додаткової перевірки і підтвердження.
Тіло посла знайшли у Герцлії - на північ від Тель-Авіва.
"Його смерть настала менше ніж через тиждень після того, як державний секретар США Майк Помпео відвідав Єрусалим, відкрито критикуючи дії Китаю під час пандемії коронавірусу, а також закликав ізраїльські лідери припинити підписувати основні угоди про інфраструктуру та комунікації з китайськими компаніями", - написало CNN.
Посол Ду Вей став послом Китаю в Ізраїлі в лютому 2020 року, за кілька тижнів до спалаху коронавірусу по всьому світу. До цього він чотири роки обіймав посаду посла Китаю в Україні.