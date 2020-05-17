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Китай направит в Израиль спецкоманду для изучения причин смерти бывшего посла в Украине

Киев • УНН

 • 16626 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Китай направит в понедельник, 18 мая, в Израиль специальную команду для проведения внутреннего расследования обстоятельств смерти китайского посла Ду Вэя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на израильскую газету Haaretz.

Китай направит в Израиль спецкоманду для изучения причин смерти бывшего посла в Украине

По информации источников газеты, специальная команда проведет внутреннее расследование обстоятельств смерти посла и займется координацией деятельности китайского диппредставительства в Израиле.

Команда также займется организацией отправки тела дипломата в Китай, вместе с ними в Израиль прилетит представитель семьи Вэй.

Напомним, бывший посол Китая в Украине (2016-2019) и действующий посол в Израиле Ду Вэй, который был найден сегодня утром мертвым в своей резиденции, умер из-за причин со здоровьем.

По информации телеканала CCTV, причина смерти посла требует дополнительной проверки и подтверждения.

Тело посла нашли в Герцлии - к северу от Тель-Авива.

"Его смерть наступила меньше чем через неделю после того, как государственный секретарь США Майк Помпео посетил Иерусалим, открыто критикуя действия Китая во время пандемии коронавируса, а также призвал израильских лидеров прекратить подписывать основные соглашения об инфраструктуре и коммуникации с китайскими компаниями", - написал CNN.

Посол Ду Вэй стал послом Китая в Израиле в феврале 2020 года, за несколько недель до вспышки коронавируса по всему миру. До этого он четыре года занимал должность посла Китая в Украине.

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