У Китаї назвали попередню причину смерті колишнього посла в Україні

За інформацією телеканалу, причина смерті посла вимагає додаткової перевірки і підтвердження.

Нагадаємо, посол Китаю в Ізраїлі Ду Вей був знайдений мертвим в його офіційній резиденції в неділю вранці.

Тіло посла знайшли у Герцлії - на північ від Тель-Авіва.

"Його смерть настала менше ніж через тиждень після того, як державний секретар США Майк Помпео відвідав Єрусалим, відкрито критикуючи дії Китаю під час пандемії коронавірусу, а також закликав ізраїльські лідери припинити підписувати основні угоди про інфраструктуру та комунікації з китайськими компаніями", - написало CNN.

Посол Ду Вей став послом Китаю в Ізраїлі в лютому 2020 року, за кілька тижнів до спалаху коронавірусу по всьому світу. До цього він чотири роки обіймав посаду посла Китаю в Україні.