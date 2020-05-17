У Китаї назвали попередню причину смерті колишнього посла в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Колишній посол Китаю в Україні (2016-2019) і діючий посол в Ізраїлі Ду Вей, якого було знайдено сьогодні вранці мертвим у своїй резиденції, помер через причини зі здоров'ям. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центральне державне телебачення Китаю (CCTV).
За інформацією телеканалу, причина смерті посла вимагає додаткової перевірки і підтвердження.
Нагадаємо, посол Китаю в Ізраїлі Ду Вей був знайдений мертвим в його офіційній резиденції в неділю вранці.
Тіло посла знайшли у Герцлії - на північ від Тель-Авіва.
"Його смерть настала менше ніж через тиждень після того, як державний секретар США Майк Помпео відвідав Єрусалим, відкрито критикуючи дії Китаю під час пандемії коронавірусу, а також закликав ізраїльські лідери припинити підписувати основні угоди про інфраструктуру та комунікації з китайськими компаніями", - написало CNN.
Посол Ду Вей став послом Китаю в Ізраїлі в лютому 2020 року, за кілька тижнів до спалаху коронавірусу по всьому світу. До цього він чотири роки обіймав посаду посла Китаю в Україні.