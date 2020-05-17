В Китае назвали предварительную причину смерти бывшего посла в Украине

По информации телеканала, причина смерти посла требует дополнительной проверки и подтверждения.

Напомним, посол Китая в Израиле Ду Вэй был найден мертвым в его официальной резиденции в воскресенье утром.

Тело посла нашли в Герцлии - к северу от Тель-Авива.

"Его смерть наступила меньше чем через неделю после того, как государственный секретарь США Майк Помпео посетил Иерусалим, открыто критикуя действия Китая во время пандемии коронавируса, а также призвал израильских лидеров прекратить подписывать основные соглашения об инфраструктуре и коммуникации с китайскими компаниями", - написал CNN .

Посол Ду Вэй стал послом Китая в Израиле в феврале 2020 года, за несколько недель до вспышки коронавируса по всему миру. До этого он четыре года занимал должность посла Китая в Украине.