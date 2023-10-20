Китай і росія поділяють ту ж позицію з палестинського питання - спецпредставник Пекіна
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Спеціальний посланець Китаю з питань Близького Сходу Чжай Цзюнь пов'язав причину кризи між Ізраїлем та сектором Газа з відсутністю гарантій прав палестинців та закликав до більшої координації з москвою на зустрічі зі своїм російським колегою у Катарі. Про це повідомляє УНН, посилаючись на публікацію Reuters.
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Китай готовий підтримувати зв'язок і координацію з рф, щоб охолодити ізраїльсько-палестинський конфлікт, заявив спеціальний представник Китаю на Близькому Сході Чжай Цзюнь під час зустрічі зі своїм російським колегою михайлом богдановим у Досі. Китай і росія розділяють ту саму позицію з палестинського питання, сказав Чжай після зустрічі з богдановим, наступного дня після того, як президент рф володимир путін провів переговори зі своїм "дорогим другом" главою КНР Сі Цзіньпіном на рідкісній зустрічі в Пекіні.
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"Фундаментальна причина нинішньої ситуації в палестино-ізраїльському конфлікті полягає в тому, що законні національні права палестинського народу не були гарантовані", - сказав Чжай.
Він також додав, що Китай засмучений кількістю жертв серед цивільного населення та гуманітарною кризою та готовий зіграти "позитивну роль у відновленні палестино-ізраїльських мирних переговорів", а також у "справжній реалізації" рішення про створення двох держав.
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