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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Китай і росія поділяють ту ж позицію з палестинського питання - спецпредставник Пекіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Спеціальний посланець Китаю з питань Близького Сходу Чжай Цзюнь пов'язав причину кризи між Ізраїлем та сектором Газа з відсутністю гарантій прав палестинців та закликав до більшої координації з москвою на зустрічі зі своїм російським колегою у Катарі. Про це повідомляє УНН, посилаючись на публікацію Reuters.

Китай і росія поділяють ту ж позицію з палестинського питання - спецпредставник Пекіна

Деталі

Китай готовий підтримувати зв'язок і координацію з рф, щоб охолодити ізраїльсько-палестинський конфлікт, заявив спеціальний представник Китаю на Близькому Сході Чжай Цзюнь під час зустрічі зі своїм російським колегою михайлом богдановим у Досі. Китай і росія розділяють ту саму позицію з палестинського питання, сказав Чжай після зустрічі з богдановим, наступного дня після того, як президент рф володимир путін провів переговори зі своїм "дорогим другом" главою КНР Сі Цзіньпіном на рідкісній зустрічі в Пекіні.

Цитата

"Фундаментальна причина нинішньої ситуації в палестино-ізраїльському конфлікті полягає в тому, що законні національні права палестинського народу не були гарантовані", - сказав Чжай.

Він також додав, що Китай засмучений кількістю жертв серед цивільного населення та гуманітарною кризою та готовий зіграти "позитивну роль у відновленні палестино-ізраїльських мирних переговорів", а також у "справжній реалізації" рішення про створення двох держав.

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