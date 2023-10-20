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Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китай и россия разделяют ту же позицию по палестинскому вопросу - спецпредставитель Пекина

Киев • УНН

 • 209259 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Специальный посланник Китая по вопросам Ближнего Востока Чжай Цзюнь связал причину кризиса между Израилем и сектором Газа с отсутствием гарантий прав палестинцев и призвал к большей координации с москвой на встрече со своим российским коллегой в Катаре. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на публикацию Reuters.

Китай и россия разделяют ту же позицию по палестинскому вопросу - спецпредставитель Пекина

Детали

Китай готов поддерживать связь и координацию с рф, чтобы охладить израильско-палестинский конфликт, заявил специальный представитель Китая на Ближнем Востоке Чжай Цзюнь во время встречи со своим российским коллегой михаилом богдановым в Дохе. Китай и россия разделяют одну и ту же позицию по палестинскому вопросу, сказал Чжай после встречи с богдановым, на следующий день после того, как президент рф владимир путин провел переговоры со своим "дорогим другом" главой КНР Си Цзиньпином на редкой встрече в Пекине.

Цитата

"Фундаментальная причина нынешней ситуации в палестино-израильском конфликте заключается в том, что законные национальные права палестинского народа не были гарантированы", - сказал Чжай.

Он также добавил, что Китай опечален количеством жертв среди гражданского населения и гуманитарным кризисом и готов сыграть "позитивную роль в возобновлении палестино-израильских мирных переговоров", а также в "подлинной реализации" решения о создании двух государств.

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