Китай и россия разделяют ту же позицию по палестинскому вопросу - спецпредставитель Пекина

Детали

Китай готов поддерживать связь и координацию с рф, чтобы охладить израильско-палестинский конфликт, заявил специальный представитель Китая на Ближнем Востоке Чжай Цзюнь во время встречи со своим российским коллегой михаилом богдановым в Дохе. Китай и россия разделяют одну и ту же позицию по палестинскому вопросу, сказал Чжай после встречи с богдановым, на следующий день после того, как президент рф владимир путин провел переговоры со своим "дорогим другом" главой КНР Си Цзиньпином на редкой встрече в Пекине.

Цитата

"Фундаментальная причина нынешней ситуации в палестино-израильском конфликте заключается в том, что законные национальные права палестинского народа не были гарантированы", - сказал Чжай.

Он также добавил, что Китай опечален количеством жертв среди гражданского населения и гуманитарным кризисом и готов сыграть "позитивную роль в возобновлении палестино-израильских мирных переговоров", а также в "подлинной реализации" решения о создании двух государств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Си Цзиньпин предложил, как решить конфликт между ХАМАС и Израилем