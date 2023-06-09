Китай і росія домовились про спільні військові навчання цього року - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Китай і росія домовились про спільні військові навчання, які, як очікується, пройдуть цього року. Про це пише УНН, посилаючись на CNN.
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Міністерство оборони Китаю зазначає, що начальник управління Об’єднаного штабу Центрального військового комітету Китаю провів відеозустріч з начальником Генерального штабу збройних сил росії валерієм герасимовим. Зустріч відбулась з метою "обміну думками щодо реалізації консенсусу глав двох держав і поглиблення співпраці між двома арміями". Зокрема повідомляється, що сторони домовились про військові навчання у 2023 році.
Доповнення
За даними Головного митного управління Китаю, двостороння торгівля між росією та Китаєм із січня по травень 2023-го склала понад 93,8 мільярда доларів, що на 40,7% більше, ніж за аналогічний період 2022 року. москва постраждала від санкцій Заходу, запроваджених на тлі повномасштабного вторгнення в Україну, і була виключена з більшої частини світової економіки. Однак Китай, який оголосив про "безмежну дружбу" з рф, кинув кремлю "економічний рятувальний круг", пом’якшивши вплив його вигнання з глобальної фінансової системи, відзначає CNN.
Китай, який вважає росію ключовим партнером, відмовився засудити її повномасштабне вторгнення в Україну або закликати до виведення російських військ з українських територій.
Нагадаємо
Китай та росія провели спільне повітряне патрулювання над Японським та Східно-Китайським морями вшосте з 2019 року, що збіглося зі збільшенням військових маневрів та навчань США та їх союзників в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.