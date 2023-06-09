Китай и россия договорились о совместных военных учениях в этом году - CNN

Детали

Министерство обороны Китая отмечает, что начальник управления Объединенного штаба Центрального военного комитета Китая провел видеовстречу с начальником Генерального штаба вооруженных сил России Валерием Герасимовым. Встреча состоялась с целью "обмена мнениями по реализации консенсуса глав двух государств и углубления сотрудничества между двумя армиями". В частности сообщается, что стороны договорились о военных учениях в 2023 году.

Дополнение

По данным Главного таможенного управления Китая, двусторонняя торговля между россией и Китаем с января по май 2023-го составила более 93,8 миллиарда долларов, что на 40,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. москва пострадала от санкций Запада, введенных на фоне полномасштабного вторжения в Украину, и была исключена из большей части мировой экономики. Однако Китай, объявивший о "безграничной дружбе" с рф, бросил кремлю "экономический спасательный круг", смягчив влияние его изгнания из глобальной финансовой системы, отмечает CNN.

Китай, который считает россию ключевым партнером, отказался осудить ее полномасштабное вторжение в Украину или призвать к выводу российских войск с украинских территорий.

Напомним

Китай и россия провели совместное воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями в шестой раз с 2019 года, что совпало с увеличением военных маневров и учений США и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.