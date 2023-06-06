Китай та росія розпочали спільне повітряне патрулювання на тлі напруженості в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Китай та росія провели спільне повітряне патрулювання над Японським та Східно-Китайським морями вшосте з 2019 року, що збіглося зі збільшенням військових маневрів та навчань США та їх союзників в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Патрулювання є частиною річного плану співробітництва двох збройних сил, йдеться у заяві міністерства оборони Китаю у вівторок.
У ході останнього спільного повітряного патрулювання Китаю та росії у листопаді Південна Корея підняла в повітря винищувачі після того, як китайські бомбардувальники H-6K та російські бомбардувальники Ту-95 та винищувачі Су-35 увійшли до її розпізнавальної зони ППО.
Японія також підняла у повітря свої літаки після того, як китайські бомбардувальники та два російські безпілотники впали в Японське море.
Зона протиповітряної оборони — це територія, де країни вимагають, щоб іноземні літаки робили спеціальні кроки для ідентифікації себе. На відміну від повітряного простору країни – повітря над її територією та територіальними водами – не існує міжнародних правил, що регулюють зони ППО.
Під час патрулювання у травні 2022 року китайські та російські військові літаки наблизилися до повітряного простору Японії, коли в Токіо проходив саміт Quad з лідерами США, Індії та Австралії, що викликало тривогу у Японії, хоча Китай заявив, що польоти не були спрямовані проти третіх сторін.
Зростання військової наполегливості Китаю в регіоні викликало занепокоєння у його сусідів, а також у їхніх західних союзників, таких як Сполучені Штати. З минулого тижня берегова охорона США, Японії та Філіппін провела свої перші тристоронні військово-морські навчання у Південно-Китайському морі.
Минулими вихідними китайський військовий корабель підійшов на відстань 150 ярдів (137 метрів) до американського есмінця, коли військово-морські сили США та Канади проводили спільні навчання уТайванській протоці, що викликало скарги на безпеку маневру.