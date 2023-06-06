Китай та росія розпочали спільне повітряне патрулювання на тлі напруженості в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні

КИЇВ. 6 червня. УНН. Китай та росія провели спільне повітряне патрулювання над Японським та Східно-Китайським морями вшосте з 2019 року, що збіглося зі збільшенням військових маневрів та навчань США та їх союзників в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Про це пише Reuters, передає УНН.