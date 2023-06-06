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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Китай и россия начали совместное воздушное патрулирование на фоне напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Киев • УНН

 • 293444 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Китай и россия провели совместное воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями в шестой раз с 2019 года, что совпало с увеличением военных маневров и учений США и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Китай и россия начали совместное воздушное патрулирование на фоне напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Детали

Патрулирование является частью годового плана сотрудничества двух вооруженных сил, говорится в заявлении министерства обороны Китая во вторник.

В ходе последнего совместного воздушного патрулирования Китая и россии в ноябре Южная Корея подняла в воздух истребители после того, как китайские бомбардировщики H-6K и российские бомбардировщики Ту-95 и истребители Су-35 вошли в ее опознавательную зону ПВО.

Япония также подняла в воздух свои самолеты после того, как китайские бомбардировщики и два российских беспилотника упали в Японское море.

Зона противовоздушной обороны — это территория, где страны требуют, чтобы иностранные самолеты предпринимали специальные шаги для идентификации себя. В отличие от воздушного пространства страны – воздух над ее территорией и территориальными водами – не существует международных правил, регулирующих зоны ПВО.

Во время патрулирования в мае 2022 года китайские и российские военные самолеты приблизились к воздушному пространству Японии, когда в Токио проходил саммит Quad с лидерами США, Индии и Австралии, что вызвало тревогу в Японии, хотя Китай заявил, что полеты не были направлены против третьих сторон.

Рост военной настойчивости Китая в регионе вызвал беспокойство у его соседей, а также у их западных союзников, таких как Соединённые Штаты. С прошлой недели береговая охрана США, Японии и Филиппин провела свои первые трехсторонние военно-морские учения в Южно-Китайском море.

В прошлые выходные китайский военный корабль подошёл на расстояние 150 ярдов (137 метров) к американскому эсминцу, когда военно-морские силы США и Канады проводили совместные учения в Тайваньском проливе, что вызвало жалобы на безопасность маневра.

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