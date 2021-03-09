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Кіт спав на обличчі у немовляти: на Рівненщині загинула 4-місячна дитина

Київ • УНН

 • 20288 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. В Острозі на Рівненщині загинув 4-місячний хлопчик. За словами матері, вона виявила його без ознак життя, коли побачила, що кіт спить на обличчі малюка у візочку. Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги у Facebook, передає УНН.

Цитата:

"8 березня о 15:19 на лінію 103 надійшов виклик про те, що в Острозі потребує медичної допомоги дитина... 4-місячний пацієнт, до якого викликали швидку, був без ознак життя. До приїзду медиків - батько хлопчика робив дитині масаж серця. За словами матері, хлопчик лежав в колясці. Виявила його без ознак життя, коли побачила, що кіт спить на обличчі малюка", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Про подію повідомлено поліцейським.

Медики швидкої провели реанімаційні заходи. Дитина не подавала ознак життя. За наполяганням батьків, малюка транспортували до Острозької центральної районної лікарні. Там констатували біологічну смерть дитини.

Доповнення

Трохи більше, ніж рік тому, також був схожий інцидент. Тоді на Вінниччині кіт задушив 9-місячну дитину, яка спала у візочку.

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