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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 56309 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 77271 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111073 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146527 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196429 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 193819 просмотра

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Кот спал на лице у младенца: в Ровенской области погиб 4-месячный ребенок

Кот спал на лице у младенца: в Ровенской области погиб 4-месячный ребенок

Киев  •  УНН

 • 20282 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. В Остроге Ровенской области погиб 4-месячный мальчик. По словам матери, она обнаружила его без признаков жизни, когда увидела, что кот спит на лице малыша в коляске. Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"8 марта в 15:19 на линию 103 поступил вызов о том, что в Остроге нуждается в медицинской помощи ребенок... 4-месячный пациент, к которому вызвали скорую, был без признаков жизни. До приезда медиков - отец мальчика делал ребенку массаж сердца. По словам матери, мальчик лежал в коляске. Обнаружила его без признаков жизни, когда увидела, что кот спит на лице малыша", - говорится в сообщении.

Детали

О происшествии сообщено полицейским.

Медики скорой провели реанимационные мероприятия. Ребенок не подавал признаков жизни. По настоянию родителей, малыша транспортировали в Острожскую центральную районную больницу. Там констатировали биологическую смерть ребенка.

Дополнение

Чуть больше, чем год назад, также был похожий инцидент. Тогда в Винницкой области кот задушил 9-месячного ребенка, спавшего в коляске.

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