Кот спал на лице у младенца: в Ровенской области погиб 4-месячный ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Остроге Ровенской области погиб 4-месячный мальчик. По словам матери, она обнаружила его без признаков жизни, когда увидела, что кот спит на лице малыша в коляске. Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи в Facebook, передает УНН.
Цитата:
"8 марта в 15:19 на линию 103 поступил вызов о том, что в Остроге нуждается в медицинской помощи ребенок... 4-месячный пациент, к которому вызвали скорую, был без признаков жизни. До приезда медиков - отец мальчика делал ребенку массаж сердца. По словам матери, мальчик лежал в коляске. Обнаружила его без признаков жизни, когда увидела, что кот спит на лице малыша", - говорится в сообщении.
Детали
О происшествии сообщено полицейским.
Медики скорой провели реанимационные мероприятия. Ребенок не подавал признаков жизни. По настоянию родителей, малыша транспортировали в Острожскую центральную районную больницу. Там констатировали биологическую смерть ребенка.
Дополнение
Чуть больше, чем год назад, также был похожий инцидент. Тогда в Винницкой области кот задушил 9-месячного ребенка, спавшего в коляске.