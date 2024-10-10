Кіпер відвідав Донеччину: зустрівся з бійцями та оглянув будівництво фортифікаційних споруд
Київ • УНН
Олег Кіпер зустрівся з бійцями 28-ї бригади та робітниками з Одещини на передовій. Він обговорив подальшу взаємодію з головою Донецької ОВА та підкреслив важливість підтримки захисників України.
Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер відвідав з робочим візитом Донеччину, передає УНН.
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У ході поїздки Кіпер відвідав бійців 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу під командуванням Олексія Халабуди на передовій у Донецькій області.
"Наші воїни демонструють неймовірну стійкість та професіоналізм, захищаючи рідну землю від ворога.
Також зустрівся та підтримав робітників з громад Одещини, які працюють на будівництві фортифікаційних споруд на Донеччині. Вони своєю невтомною щоденною працею допомагають зміцнювати лінію оборони. Дякую кожному за самовідданість та незламність!" - пише він
Крім того, Кіпер мав зустріч з головою Донецької ОВА Вадимом Філашкіним, у ході якої вони обговорили подальшу взаємодію та допомогу Донеччині.
"Ми разом – від тилу до передової – крок за кроком будуємо майбутнє нашої вільної та незалежної України. Одещина завжди буде надійною опорою для всіх, хто захищає нашу землю. Слава Україні!" - резюмував він.