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Кіпер відвідав Донеччину: зустрівся з бійцями та оглянув будівництво фортифікаційних споруд

Київ • УНН

 • 17099 перегляди

Олег Кіпер зустрівся з бійцями 28-ї бригади та робітниками з Одещини на передовій. Він обговорив подальшу взаємодію з головою Донецької ОВА та підкреслив важливість підтримки захисників України.

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер відвідав з робочим візитом Донеччину, передає УНН.

Деталі

У ході поїздки Кіпер відвідав бійців 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу під командуванням Олексія Халабуди на передовій у Донецькій області.

"Наші воїни демонструють неймовірну стійкість та професіоналізм, захищаючи рідну землю від ворога.

Також зустрівся та підтримав робітників з громад Одещини, які працюють на будівництві фортифікаційних споруд на Донеччині. Вони своєю невтомною щоденною працею допомагають зміцнювати лінію оборони. Дякую кожному за самовідданість та незламність!" - пише він

Крім того, Кіпер мав зустріч з головою Донецької ОВА Вадимом Філашкіним, у ході якої вони обговорили подальшу взаємодію та допомогу Донеччині.

"Ми разом – від тилу до передової – крок за кроком будуємо майбутнє нашої вільної та незалежної України. Одещина завжди буде надійною опорою для всіх, хто захищає нашу землю. Слава Україні!" - резюмував він.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика
odeska-oblastОдеська область
ukrainaУкраїна
donetskДонецьк
odesaОдеса

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