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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кипер посетил Донецкую область: встретился с бойцами и осмотрел строительство фортификационных сооружений

Кипер посетил Донецкую область: встретился с бойцами и осмотрел строительство фортификационных сооружений

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10 октября 2024, 13:59  •  5793 просмотра

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Олег Кипер встретился с бойцами 28-й бригады и рабочими из Одесской области на передовой. Он обсудил дальнейшее взаимодействие с главой Донецкой ОВА и подчеркнул важность поддержки защитников Украины.

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер посетил с рабочим визитом Донецкую область, передает УНН.

Детали

В ходе поездки Кипер посетил бойцов 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода под командованием Алексея Халабуды на передовой в Донецкой области.

"Наши воины демонстрируют невероятную стойкость и профессионализм, защищая родную землю от врага.

Также встретился и поддержал рабочих из громад Одесской области, которые работают на строительстве фортификационных сооружений в Донецкой области. Они своим неутомимым ежедневным трудом помогают укреплять линию обороны. Спасибо каждому за самоотверженность и несокрушимость!" - пишет он

Кроме того, Кипер встретился с главой Донецкой ОВА Вадимом Филашкиным, в ходе которой они обсудили дальнейшее взаимодействие и помощь Донецкой области.

"Мы вместе - от тыла до передовой - шаг за шагом строим будущее нашей свободной и независимой Украины. Одесская область всегда будет надежной опорой для всех, кто защищает нашу землю. Слава Украине!" - резюмировал он.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
odesskaya-oblastОдесская область
ukrainaУкраина
donetskДонецк
odessaОдесса