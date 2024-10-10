Кипер посетил Донецкую область: встретился с бойцами и осмотрел строительство фортификационных сооружений
Киев • УНН
Олег Кипер встретился с бойцами 28-й бригады и рабочими из Одесской области на передовой. Он обсудил дальнейшее взаимодействие с главой Донецкой ОВА и подчеркнул важность поддержки защитников Украины.
Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер посетил с рабочим визитом Донецкую область, передает УНН.
Детали
В ходе поездки Кипер посетил бойцов 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода под командованием Алексея Халабуды на передовой в Донецкой области.
"Наши воины демонстрируют невероятную стойкость и профессионализм, защищая родную землю от врага.
Также встретился и поддержал рабочих из громад Одесской области, которые работают на строительстве фортификационных сооружений в Донецкой области. Они своим неутомимым ежедневным трудом помогают укреплять линию обороны. Спасибо каждому за самоотверженность и несокрушимость!" - пишет он
Кроме того, Кипер встретился с главой Донецкой ОВА Вадимом Филашкиным, в ходе которой они обсудили дальнейшее взаимодействие и помощь Донецкой области.
"Мы вместе - от тыла до передовой - шаг за шагом строим будущее нашей свободной и независимой Украины. Одесская область всегда будет надежной опорой для всех, кто защищает нашу землю. Слава Украине!" - резюмировал он.