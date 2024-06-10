Кіпер розповів про найстрашніше за рік роботи головою Одеської ОВА.

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер розповів, що було найскладнішим та найстрашнішим за рік роботи на посаді, передає УНН.

"Найважливіше – це життя наших людей, ти не можеш звикнути до того, що вони помирають. Я працював слідчим, я дуже багато разів перетинався з вбивствами, я бачив трупи. Але коли ти приїздиш і бачиш дітей,.. людей, які жили мирне життя… Це страшно.

Оце - саме страшне. Життя людей - це основне, що саме болюче і важке. Хоча, повторюся, я багато чого в житті бачив. Я копав трупи, я розслідував вбивства. Але те, що робить ворог…

Дуже боляче дивитися на дітей. Ти сам тато. Ти не розумієш, що буде завтра. Але береш себе в руки і йдеш далі, бо вибору немає. Ми сьогодні вже не програли, але ще хочеться, щоб виграли", - сказав він.

Нагадаємо

Олег Кіпер призначений на посаду голови Одеської облдержадміністрації 30 червня 2023 року. До цього він очолював столичну прокуратуру.