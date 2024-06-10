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Кіпер розповів про найстрашніше за рік роботи головою Одеської ОВА

Кіпер розповів про найстрашніше за рік роботи головою Одеської ОВА

Київ • УНН

 • 20315 перегляди

Кіпер розповів про найстрашніше за рік роботи головою Одеської ОВА.

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер розповів, що було найскладнішим та найстрашнішим за рік роботи на посаді, передає УНН.

"Найважливіше – це життя наших людей, ти не можеш звикнути до того, що вони помирають. Я працював слідчим, я дуже багато разів перетинався з вбивствами, я бачив трупи. Але коли ти приїздиш і бачиш дітей,.. людей, які жили мирне життя… Це страшно.

Оце - саме страшне. Життя людей - це основне, що саме болюче і важке. Хоча, повторюся, я багато чого в житті бачив. Я копав трупи, я розслідував вбивства. Але те, що робить ворог…

Дуже боляче дивитися на дітей. Ти сам тато. Ти не розумієш, що буде завтра. Але береш себе в руки і йдеш далі, бо вибору немає. Ми сьогодні вже не програли, але ще хочеться, щоб виграли", - сказав він.

Нагадаємо

Олег Кіпер призначений на посаду голови Одеської облдержадміністрації 30 червня 2023 року. До цього він очолював столичну прокуратуру.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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