Кипер рассказал о самом страшном за год работы главой Одесской ОВА.

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
  •  2747 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
  •  12810 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
  •  21901 просмотра

Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  171238 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  173706 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  151716 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  107255 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  90037 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  86019 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

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Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
Эксклюзив

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G7 планирует сделать жесткое предупреждение китайским банкам относительно связей с рф - Reuters

G7 планирует сделать жесткое предупреждение китайским банкам относительно связей с рф - Reuters

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Женщина ранена в Купянске-Узловом в Харьковской области из-за ночной атаки рф

Женщина ранена в Купянске-Узловом в Харьковской области из-за ночной атаки рф

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На Сумщине ночью обесточивался объект энергетики: когда появится свет

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7 июня 2024, 13:28  •  198367 просмотра
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7 июня 2024, 07:27  •  206150 просмотра
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7 июня 2024, 06:57  •  192138 просмотра

Кипер рассказал о самом страшном за год работы главой Одесской ОВА

Кипер рассказал о самом страшном за год работы главой Одесской ОВА.

политика •   •  4947 просмотра
Кипер рассказал о самом страшном за год работы главой Одесской ОВА

россияне убили жителя Часового Яра в Донецкой области

Житель Часового Яра в Донецкой области погиб в результате российского обстрела 9 июня.

Война •   •  4894 просмотра
россияне убили жителя Часового Яра в Донецкой области

Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

Эта неделя обещает быть очень насыщенной с астрологической точки зрения, с сочетанием положительных и сложных аспектов, которые могут привести к конфликтам, агрессии, недопониманию и потенциальным рискам, но также и к возможностям для роста, творчества и гармонизации отношений.

Общество •   •  17743 просмотра
Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

G7 планирует сделать жесткое предупреждение китайским банкам относительно связей с рф - Reuters

G7, как ожидается, сделает строгое предупреждение небольшим китайским банкам, чтобы они прекратили помогать России уклоняться от западных санкций из-за войны в Украине.

Экономика •   •  6430 просмотра
G7 планирует сделать жесткое предупреждение китайским банкам относительно связей с рф - Reuters

Женщина ранена в Купянске-Узловом в Харьковской области из-за ночной атаки рф

Российские обстрелы повредили дома, автомобили и элеватор в нескольких н. п. Харьковской области, есть раненая.

Война •   •  6893 просмотра
Женщина ранена в Купянске-Узловом в Харьковской области из-за ночной атаки рф

На Сумщине ночью обесточивался объект энергетики: когда появится свет

В Сумской области ночью по техническим причинам был обесточен объект энергетической инфраструктуры, в результате чего жители Сум остались без электричества, но к 6:30 утра 10 июня энергопитание большинства потребителей было восстановлено. В ближайшие часы энергоснабжение будет восстановлено полностью.

Общество •   •  7418 просмотра
На Сумщине ночью обесточивался объект энергетики: когда появится свет

Армия рф с ночи атаковала Сумскую область из артиллерии, минометов и дронами: 76 взрывов

россияне совершили 15 обстрелов Сумской области, при этом во многих населенных пунктах было зафиксировано 76 взрывов в результате ударов артиллерии, минометов и беспилотников.

Война •   •  10889 просмотра
Армия рф с ночи атаковала Сумскую область из артиллерии, минометов и дронами: 76 взрывов

Грозовые дожди, град и шквалы и до 33° тепла: прогноз погоды на сегодня

10 июня на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и шквалы со скоростью 15-20 м/сек, температура воздуха - от 15-20°C ночью до 25-33°C днем.

Общество •   •  10062 просмотра
Грозовые дожди, град и шквалы и до 33° тепла: прогноз погоды на сегодня

Украинские беспилотники атаковали буксир " инженер Смирнов "и баржу" секция-179 " рф в Таганрогском заливе

Беспилотники Вооруженных Сил Украины атаковали и повредили буксир и баржу рф в Таганрогском заливе, расположенном в северо-восточной части Азовского моря.

Война •   •  11411 просмотра
Украинские беспилотники атаковали буксир " инженер Смирнов "и баржу" секция-179 " рф в Таганрогском заливе

2 человека получили ранения в результате вражеских обстрелов в Херсонской области

В результате вражеских ударов по Херсонской области 2 человека получили ранения и были повреждены частные дома.

Общество •   •  12774 просмотра
2 человека получили ранения в результате вражеских обстрелов в Херсонской области