Кипер рассказал о самом страшном за год работы главой Одесской ОВА.

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал, что было самым сложным и страшным за год работы в должности, передает УНН.

"Самое важное - это жизнь наших людей, ты не можешь привыкнуть к тому, что они умирают. Я работал следователем, я очень много раз пересекался с убийствами, я видел трупы. Но когда ты приезжаешь и видишь детей,.. людей, которые жили мирную жизнь... это страшно.

Вот это - самое страшное. Жизнь людей - это основное, что самое болезненное и трудное. Хотя, повторюсь, я многое в жизни видел. Я копал трупы, я расследовал убийства. Но что делает враг…

Очень больно смотреть на детей. Ты сам папа. Ты не понимаешь, что будет завтра. Но берешь себя в руки и идешь дальше, потому что выбора нет. Мы сегодня уже не проиграли, но еще хочется, чтобы выиграли", - сказал он.

Напомним

Олег Кипер назначен на должность председателя Одесской облгосадминистрации 30 июня 2023 года. До этого он возглавлял столичную прокуратуру.