Кіпер озвучив позитивну динаміку в експорті Одещини

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Так, у січні-червні 2023 року підприємства Одещини здійснювали торговельні операції з партнерами із 166 країн світу, поінформував Кіпер. Експорт товарів склав понад 1 млрд дол., додав він.

«У регіональному розрізі Одещина зайняла 4-те місце з часткою у загальному обсязі експорту товарів 5,6%», - уточнив очільник ОВА.

У товарній структурі експорту найбільший обсяг склали: зернові культури (52,8%), жири та олії тваринного або рослинного походження (15,6%), готові харчові продукти (5,1%), продовжив Кіпер.

«Порти Дунайського кластеру за перші 15 днів серпня поточного року відвантажили 1 млн 750 тис тонн агропродукції, а у липні – понад 2 млн тонн», - резюмував він.

Нагадаємо

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер озвучив перші результати відпрацювання приказу, якими посилено контроль за експортом зерна та олійних.