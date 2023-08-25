Жесткий контроль экспорта в Одесской области: Кипер рассказал, сколько компаний работают в "белую"

ukru
19:26 • 35578 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 97320 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 104616 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 105073 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100256 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 90447 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 109318 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131078 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 169577 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 200796 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

13 марта, 14:59 • 25416 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 55485 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

17:25 • 30127 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

17:32 • 24769 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 34241 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 169577 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 200796 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 142898 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 149473 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 185987 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 55485 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103164 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120232 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155950 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162843 просмотра
Актуальное
Жесткий контроль экспорта в Одесской области: Кипер рассказал, сколько компаний работают в "белую"

Жесткий контроль экспорта в Одесской области: Кипер рассказал, сколько компаний работают в "белую"

Киев • УНН

 • 702420 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер озвучил первые результаты отработки приказа, которым усилен контроль за экспортом зерна и масличных, сообщает УНН.

Цитата

“Анализ происхождения зерна от первых 32 проработанных, в рамках приказа, экспортеров показывают, что 21 компания — работает добросовестно с уплатой всех налогов, а к 11 предприятиям появились вопросы относительно происхождения зерна. В основном эти предприятия не из Одесской области”, - уточнил Кипер, добавляя, что проверкой кампаний будут заниматься соответствующие правоохранительные структуры.

Детали

Глава ОВА напомнил, что отныне загрузка судов будет происходить исключительно при условии проведения предварительного анализа законности происхождения зерна.

“Все таможенные декларации должны быть зарегистрированы ДО загрузки экспортного товара”, — подчеркнул он.

Кипер добавил, что у легального бизнеса была и остается возможность присоединиться к открытому меморандуму о сотрудничестве между Одесской ОВА, органами государственной власти, органами местного самоуправления и субъектами хозяйствования.

К документу уже присоединились 26 компаний: Украинская Зерновая Ассоциация, ООО “Дельта Вилмар Украина”, ООО СП “НИБУЛОН”, ООО “Паромный комплекс Орловка”, Частное акционерное общество “Украинское Дунайское пароходство”, ПИИ “ВАЙТЕРРА УКРАИНА”, ГП “Ренийский морской торговый порт”, ООО “Рени-Лайн”, ООО “Соф Марин”, ЧАО “ИЗМАИЛЬСКИЙ РЕЧКОВОЙ ПОРТ “ДУНАЙСУДНОСЕРВИС”, ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ДУНАЙСУДОРЕМОНТ”, ООО “СУДОРЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “ДУНАЙСУДОСЕРВИС”, ООО “ЧЕРНОМОРСКИЙ РЫБНЫЙ ПОРТ”, ООО “Укрелеваторпром”, Частное предприятие “РЕНИЛИС”, ОДО “РЕНИЙСКИЙ ЭЛЕВАТОР”, ООО “ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ КИЛИЯ”, Государственное предприятие “Администрация морских портов Украины”, Государственное предприятие “ИЗМАИЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ”, ЧАО “АДМ Ильичевск”, ООО “КРАНШИП”, ООО “ДЛГ”, ООО “ВИЛЛЕ ФОРТЕ УКРАИНА”, Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками, ЧП “ТРАНС-ЭКСПО”, ГП “МТП УСТЬ — ДУНАЙСК”.

Также глава ОГА заявил о готовности принять дельные предложения по телефонам:

Областная государственная (военная) администрация — 048 7189 388

Главное управление ГНС в Одесской области — (0482) 300-264

Одесская таможня — (048) 734-28-04

“Спасибо добросовестным агропредприятиям и экспортерам, которые работают на нашу страну и для общей победы, поддерживая налогами ВСУ”, — резюмировал он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы