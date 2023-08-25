Жесткий контроль экспорта в Одесской области: Кипер рассказал, сколько компаний работают в "белую"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер озвучил первые результаты отработки приказа, которым усилен контроль за экспортом зерна и масличных, сообщает УНН.
Цитата
“Анализ происхождения зерна от первых 32 проработанных, в рамках приказа, экспортеров показывают, что 21 компания — работает добросовестно с уплатой всех налогов, а к 11 предприятиям появились вопросы относительно происхождения зерна. В основном эти предприятия не из Одесской области”, - уточнил Кипер, добавляя, что проверкой кампаний будут заниматься соответствующие правоохранительные структуры.
Детали
Глава ОВА напомнил, что отныне загрузка судов будет происходить исключительно при условии проведения предварительного анализа законности происхождения зерна.
“Все таможенные декларации должны быть зарегистрированы ДО загрузки экспортного товара”, — подчеркнул он.
Кипер добавил, что у легального бизнеса была и остается возможность присоединиться к открытому меморандуму о сотрудничестве между Одесской ОВА, органами государственной власти, органами местного самоуправления и субъектами хозяйствования.
К документу уже присоединились 26 компаний: Украинская Зерновая Ассоциация, ООО “Дельта Вилмар Украина”, ООО СП “НИБУЛОН”, ООО “Паромный комплекс Орловка”, Частное акционерное общество “Украинское Дунайское пароходство”, ПИИ “ВАЙТЕРРА УКРАИНА”, ГП “Ренийский морской торговый порт”, ООО “Рени-Лайн”, ООО “Соф Марин”, ЧАО “ИЗМАИЛЬСКИЙ РЕЧКОВОЙ ПОРТ “ДУНАЙСУДНОСЕРВИС”, ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ДУНАЙСУДОРЕМОНТ”, ООО “СУДОРЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “ДУНАЙСУДОСЕРВИС”, ООО “ЧЕРНОМОРСКИЙ РЫБНЫЙ ПОРТ”, ООО “Укрелеваторпром”, Частное предприятие “РЕНИЛИС”, ОДО “РЕНИЙСКИЙ ЭЛЕВАТОР”, ООО “ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ КИЛИЯ”, Государственное предприятие “Администрация морских портов Украины”, Государственное предприятие “ИЗМАИЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ”, ЧАО “АДМ Ильичевск”, ООО “КРАНШИП”, ООО “ДЛГ”, ООО “ВИЛЛЕ ФОРТЕ УКРАИНА”, Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками, ЧП “ТРАНС-ЭКСПО”, ГП “МТП УСТЬ — ДУНАЙСК”.
Также глава ОГА заявил о готовности принять дельные предложения по телефонам:
Областная государственная (военная) администрация — 048 7189 388
Главное управление ГНС в Одесской области — (0482) 300-264
Одесская таможня —
“Спасибо добросовестным агропредприятиям и экспортерам, которые работают на нашу страну и для общей победы, поддерживая налогами ВСУ”, — резюмировал он.