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Жорсткий контроль експорту на Одещині: Кіпер розповів, скільки компаній працюють у “білу”

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер озвучив перші результати відпрацювання наказу, яким посилено контроль за експортом зерна і олійних, повідомляє УНН.

Цитата

“Аналіз походження зерна від перших 32 опрацьованих, в рамках наказу, експортерів показують, що 21 компанія — працює сумлінно зі сплатою всіх податків, а до 11 підприємств з’явилися питання щодо походження зерна. Здебільшого ці підприємства не з Одеської області”, - уточнив Кіпер, додаючи, що перевіркою кампаній будуть займатися відповідні правоохоронні структури.

Деталі

Очільник ОВА нагадав, що віднині завантаження суден відбуватиметься виключно за умови проведення попереднього аналізу законності походження зерна.

“Усі митні декларації мають бути зареєстровані ДО завантаження експортного товару”, — підкреслив він.

Кіпер додав, що у легального бізнесу була і залишається можливість приєднатися до відкритого меморандуму про співпрацю між Одеською ОВА, органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання.

До документу вже приєдналися 26 компаній: Українська Зернова Асоціація, ТОВ “Дельта Вілмар Україна”, ТОВ СП “НІБУЛОН”, ТОВ “Поромний комплекс Орлівка”, Приватне акціонерне товариство “Українське Дунайське пароплавство”, ПІІ “ВАЙТЕРРА УКРАЇНА”, ДП “Ренійський морський торговельний порт”, ТОВ “Рені-Лайн”, ТОВ “Соф Марін”, ПрАТ “ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ “ДУНАЙСУДНОСЕРВІС”, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ”, ТОВ “СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДУНАЙСУДНОСЕРВІС”, ТОВ “ЧОРНОМОРСЬКИЙ РИБНИЙ ПОРТ”, ТОВ “Укрелеваторпром”, Приватне підприємство “РЕНІЛІС”, ТДВ “РЕНІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР”, ТОВ “ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ КІЛІЯ”, Державне підприємство “Адміністрація морських портів України”, Державне підприємство “ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ”, ПрАТ “АДМ Іллічівськ”, ТОВ “КРАНШИП”, ТОВ “ДЛГ”, ТОВ “ВІЛЛЕ ФОРТЕ УКРАЇНА”, Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків, ПП “ТРАНС-ЕКСПО”, ДП “МТП УСТЬ — ДУНАЙСЬК”.

Також очільник ОВА заявив про готовність прийняти слушні пропозиції за телефонами:

Обласна державна (військова) адміністрація — 048 7189 388

Головне управління ДПС в Одеській області — (0482) 300-264

Одеська митниця — (048) 734-28-04

“Дякую сумлінним агропідприємствам та експортерам, що працюють на нашу країну та задля спільної перемоги, підтримуючи податками ЗСУ”, — резюмував він.

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