Кипер озвучил положительную динамику в экспорте Одесской области

Детали

Так, в январе-июне 2023 года предприятия Одесской области осуществляли торговые операции с партнерами из 166 стран мира, проинформировал Кипер. Экспорт товаров составил более 1 млрд долл., добавил он.

«В региональном разрезе Одесская область заняла 4-е место с долей в общем объеме экспорта товаров 5,6%», - уточнил глава ОГА.

В товарной структуре экспорта наибольший объем составили: зерновые культуры (52,8%), жиры и масла животного или растительного происхождения (15,6%), готовые пищевые продукты (5,1%), продолжил Кипер.

«Порты Дунайского кластера за первые 15 дней августа текущего года отгрузили 1 млн 750 тыс тонн агропродукции, а в июле – более 2 млн тонн», - резюмировал он.

Напомним

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер озвучил первые результаты отработки приказа, которыми усилен контроль за экспортом зерна и масличных.