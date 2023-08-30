Кипер озвучил положительную динамику в экспорте Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Несмотря на военные вызовы в Одесской области зафиксирована положительная динамика в экспорте. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Так, в январе-июне 2023 года предприятия Одесской области осуществляли торговые операции с партнерами из 166 стран мира, проинформировал Кипер. Экспорт товаров составил более 1 млрд долл., добавил он.
«В региональном разрезе Одесская область заняла 4-е место с долей в общем объеме экспорта товаров 5,6%», - уточнил глава ОГА.
В товарной структуре экспорта наибольший объем составили: зерновые культуры (52,8%), жиры и масла животного или растительного происхождения (15,6%), готовые пищевые продукты (5,1%), продолжил Кипер.
«Порты Дунайского кластера за первые 15 дней августа текущего года отгрузили 1 млн 750 тыс тонн агропродукции, а в июле – более 2 млн тонн», - резюмировал он.
Напомним
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер озвучил первые результаты отработки приказа, которыми усилен контроль за экспортом зерна и масличных.