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"Кіно заради перемоги": кінопокази для військових та переселенців провели ще у трьох регіонах України

Київ • УНН

 • 182542 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. В рамках Національного туру “Кіно заради перемоги” з 21 по 28 серпня відбулося 11 кінопоказів для військових та переселенців у трьох областях: Тернопільській, Житомирській та Черкаський. Про це повідомили у пресслужбі одного з організаторів туру – компанії “Вавілон”, передає УНН

"Кіно заради перемоги": кінопокази для військових та переселенців провели ще у трьох регіонах України

Деталі

Найбільше кінопоказів провели на Тернопільщині: протягом тижня пройшло сім показів сучасного українського кіно для громад і переселенців сіл Білобожниця, Великоберезовецьке та Козівське, міст Збараж та Тернопіль. Для жителів області представили фільм-мюзикл “Гуцулка Ксеня” режисерки Олени Дем'яненко, знятий за мотивами однойменної оперети Ярослава Барнича, та історичний екшн про незламність українського народу “Захар Беркут” Ахтема Сеітаблаєва та Джона Вінна, фільм-притчу "Толока" Михайла Іллєнка за Шевченковою баладою "У тієї Катерини…" та стрічку-присвяту матерям воїнів, які пішли боронити Україну в 2014 році, – воєнну драму “Мати Апостолів“ Зази Буадзе. Наймолодші глядачі мали змогу побачити 3D-анімаційну казку режисера Манука Депояна “Микита Кожум'яка”.

Ще два кінопокази відбулося на Житомирщині: у кінотеатрі імені Франка міста Житомир та житомирському “Гончаренко Центрі”.

А от для жителям Черкаської області кіно показували просто неба – у парку Перемоги міста Корсунь-Шевченківський.

Додамо

Проект “Кіно заради перемоги!” реалізується за ініціативи Офісу Президента України, Державного агентства України з питань кіно, Асоціації "Дивись українське!" та за підтримки фонду "МХП-Громаді", ГО "УкрКіноФест", ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії", окремих підрозділів ЗСУ та Національної гвардії України у взаємодії з обласними військово-цивільними адміністраціями та Національною поліцією України. Перший кінопоказ відбувся на початку серпня на Вінниччині. 

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який був створений у 2015 році для сприяння комплексному розвитку громад та інститутів громадянського суспільства в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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