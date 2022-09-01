"Кино ради победы": кинопоказы для военных и переселенцев провели еще в трех регионах Украины

Детали

Больше всего кинопоказов провели в Тернопольской области: в течение недели прошло семь показов современного украинского кино для громад и переселенцев сел Белобожница, Великоберезовецкое и Козовское, городов Збараж и Тернополь. Для жителей области представили фильм-мюзикл “Гуцулка Ксеня” режиссера Елены Демьяненко, снятый по мотивам одноименной оперетты Ярослава Барнича, и исторический экшн о несокрушимости украинского народа “Захар Беркут” Ахтема Сеитаблаева и Джона Винна, фильм-притчу "Толока" Михаила Ильенко по Шевченковской балладе "У той Екатерины…" и ленту-посвящение матерям воинов, которые пошли защищать Украину в 2014 году, – военную драму “Мать Апостолов“ Зазы Буадзе. Самые молодые зрители имели возможность увидеть 3D-анимационную сказку режиссера Манука Депояна “Никита Кожемяка”.

Еще два кинопоказа состоялось в Житомирской области: в кинотеатре имени Франко города Житомир и житомирском “Гончаренко Центре”.

А вот для жителей Черкасской области кино показывали под открытым небом – в парке Победы города Корсунь-Шевченковский.

Добавим

Проект “Кино ради победы!” реализуется по инициативе Офиса Президента Украины, Государственного агентства Украины по кино, Ассоциации "Смотри украинское!" и при поддержке фонда "МХП-Громаде", ОО "УкрКиноФест", ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии", отдельных подразделений ВСУ и Национальной гвардии Украины во взаимодействии с областными военно-гражданскими администрациями и Национальной полицией Украины. Первый кинопоказ состоялся в начале августа в Винницкой области.

Справка

"МХП-Громаде" – украинский благотворительный фонд, созданный в 2015 году для содействия комплексному развитию громад и институтов гражданского общества в Украине. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.