Кім Кардаш'ян розкрила останні слова батька перед смертю, який передбачив її майбутній успіх

Американська телезірка Кім Кардаш'ян вперше детально розповіла про одну з останніх розмов зі своїм батьком Робертом Кардаш'яном, який помер від раку стравоходу у 2003 році. Незадовго до смерті він висловив упевненість, що донька досягне великого успіху. Про це повідомляє E! News із посиланням на нову біографію зірки "Громадянка Кім", пише УНН.

Деталі

За словами 46-річної Кардаш'ян, під час їхньої останньої повноцінної розмови батько сказав слова, які вона запам'ятала на все життя.

Я знаю, що в тебе все вийде – я це бачу. Ніби я бачу, яким буде все твоє життя – згадала Кім його слова.

Батько попросив Кім подбати про родину

Телезірка розповіла, що вони лежали поруч на дивані та дивилися фільм, коли батько поклав руку їй на ногу й запевнив, що з нею все буде добре.

Крім того, Роберт Кардаш'ян попросив доньку піклуватися про братів і сестер, особливо про молодшого брата Роба, якому на той момент було лише 16 років.

Подбай про інших. І переконайся, що з твоїм братом усе гаразд – передала Кім слова батька.

Вона також пригадала їхні останні спільні хвилини, коли Роберт уже не міг говорити. Тоді Кім подякувала йому за виховання та життєві уроки, які пообіцяла передати власним дітям.

Роберт Кардаш'ян помер у 2003 році лише через три місяці після встановлення діагнозу – рак стравоходу четвертої стадії. На той момент Кім було 22 роки.

Згодом вона стала однією з найвідоміших американських телезірок і заснувала власні бізнеси, зокрема бренд SKIMS.

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