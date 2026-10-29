Ким Кардашьян раскрыла последние слова отца перед смертью, который предсказал её будущий успех

Американская телезвезда Ким Кардашьян впервые подробно рассказала об одном из последних разговоров со своим отцом Робертом Кардашьянем, который умер от рака пищевода в 2003 году. Незадолго до смерти он выразил уверенность, что дочь добьется большого успеха. Об этом сообщает E! News со ссылкой на новую биографию звезды «Гражданка Ким», пишет УНН.

Детали

По словам 46-летней Кардашьян, во время их последнего полноценного разговора отец сказал слова, которые она запомнила на всю жизнь.

Я знаю, что у тебя всё получится — я это вижу. Как будто я вижу, какой будет вся твоя жизнь — вспомнила Ким его слова.

Отец попросил Ким позаботиться о семье

Телезвезда рассказала, что они лежали рядом на диване и смотрели фильм, когда отец положил руку ей на ногу и заверил, что с ней всё будет хорошо.

Кроме того, Роберт Кардашьян попросил дочь заботиться о братьях и сестрах, особенно о младшем брате Робе, которому на тот момент было всего 16 лет.

Позаботься об остальных. И убедись, что с твоим братом всё в порядке — передала Ким слова отца.

Она также вспомнила их последние совместные минуты, когда Роберт уже не мог говорить. Тогда Ким поблагодарила его за воспитание и жизненные уроки, которые пообещала передать собственным детям.

Роберт Кардашьян умер в 2003 году всего через три месяца после постановки диагноза — рак пищевода четвертой стадии. На тот момент Ким было 22 года.

Впоследствии она стала одной из самых известных американских телезвезд и основала собственные бизнесы, в частности бренд SKIMS.

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