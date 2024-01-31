Кількість звільнених держслужбовців торік перевищила кількість призначених - НАДС

У 2023 році з державної служби звільнилися більше державних службовців, ніж було призначено, свідчать дані Національного агентства з питань державної служби (НАДС), пише УНН.

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Як повідомляється, у 2023 році звільнилися 40 193 держслужбовці, а призначено на посади 36 187 держслужбовців. Тобто, на посадах стало менше на 4006 держслужбовці.

Загалом у 2023 році нараховувалося 159 904 працюючих держслужбовці при 206 151 посаді держслужби за штатним розписом.

За даними НАДС, 39 102 посади держслужби були вакантні у 2023 році.

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