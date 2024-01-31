Количество уволенных госслужащих в прошлом году превысило количество назначенных - НАГС

В 2023 году с государственной службы уволились больше государственных служащих, чем было назначено, свидетельствуют данные Национального агентства по вопросам государственной службы (НАГС), пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в 2023 году уволились 40 193 госслужащих, а назначено на должности 36 187 госслужащих. То есть, на должностях стало меньше на 4006 госслужащих.

Всего в 2023 году насчитывалось 159 904 работающих госслужащих при 206 151 должности госслужбы по штатному расписанию.

По данным НАГС, 39 102 должности госслужбы были вакантны в 2023 году.

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