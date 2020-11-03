Кількість жертв землетрусу в Ізмірі досягла 102
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Кількість жертв землетрусу на заході Туреччині досягла 102. Про це повідомили в Управлінні із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), передає УНН.
"Згідно з отриманою інформацією, 102 наших громадянина загинули. З 1026 постраждалих наших громадян 883 виписані, лікування 143 громадян триває", - йдеться у повідомленні.
За даними управління, слідом за 6,6-бальним землетрусом 30 жовтня, на заході Туреччини було зафіксовано 1475 поштовхів більш слабкої сили, причому в 44 випадках магнітуда афтершоків перевищувала 4.
Пошуково-рятувальні роботи завершені в 12 з 17 будівель Ізміра, в 5 будівлях тривають роботи.