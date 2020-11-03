Число жертв землетрясения в Измире достигло 102
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Число жертв землетрясения на западе Турции достигло 102. Об этом сообщили в Управлении по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает УНН.
"Согласно полученной информации, 102 наших гражданина погибли. Из 1026 пострадавших наших граждан 883 выписаны, лечение 143 граждан продолжается", - говорится в сообщении.
По данным управления, вслед за 6,6-бальным землетрясением 30 октября, на западе Турции было зафиксировано 1475 толчков более слабой силы, причем в 44 случаях магнитуда афтершоков превышала 4.
Поисково-спасательные работы завершены в 12 из 17 зданий Измира, в 5 зданиях ведутся работы.