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Кількість жертв землетрусу в Індонезії різко зросла

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Щонайменше 142 людини загинули у результаті сильного землетрусу, що уразив індонезійські курортні острови Ломбок і Балі. Про це УНН повідомляє з посиланням на dpa.

За словами представника місцевої влади в Індонезії, якого цитує видання в понеділок, "кількість загиблих збільшилася до 142".

Серед найменших жертв підземних поштовхів є однорічна дитина, і є побоювання, що кількість загиблих знову зросте, пише Mirror.

Раніше повідомлялося, що в результаті землетрусу магнітудою 6,9, який стався в неділю в Індонезії, загинула щонайменше 91 людина. Серед загиблих немає іноземців, а кількість поранених сягнула 209 осіб, повідомили раніше в нацагентстві з ліквідації наслідків стихійних лих.

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