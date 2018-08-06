Кількість жертв землетрусу в Індонезії різко зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Щонайменше 142 людини загинули у результаті сильного землетрусу, що уразив індонезійські курортні острови Ломбок і Балі. Про це УНН повідомляє з посиланням на dpa.
За словами представника місцевої влади в Індонезії, якого цитує видання в понеділок, "кількість загиблих збільшилася до 142".
Серед найменших жертв підземних поштовхів є однорічна дитина, і є побоювання, що кількість загиблих знову зросте, пише Mirror.
Раніше повідомлялося, що в результаті землетрусу магнітудою 6,9, який стався в неділю в Індонезії, загинула щонайменше 91 людина. Серед загиблих немає іноземців, а кількість поранених сягнула 209 осіб, повідомили раніше в нацагентстві з ліквідації наслідків стихійних лих.